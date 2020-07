OFFICIEEL: Juventus haalt absoluut clubicoon terug naar Turijn en wil hem hoofdcoach maken

Het is namelijk de bedoeling dat Andrea Pirlo wordt klaargestoomd om Maurizio Sarri op te volgen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

De Oude Dame haalt de mosterd bij onder meer Real Madrid en FC Barcelona. De Spaanse grootmachten deden hetzelfde met Zinedine Zidane en Pep Guardiola. Laatstgenoemde is ondertussen bij Manchester City aan de slag.

OFFICIAL | @Pirlo_official is the new Under 23 coach.



Welcome ๐Ÿ”™, Coach Pirlo!https://t.co/yGGYuLj6N7 pic.twitter.com/j1potSZZIN