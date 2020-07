Lommelse transferhonger nog niet gestild: "Nog twee à drie versterkingen, maar balans van de groep is essentieel"

Lommel onderging de voorbije maanden een enorme metamorfose, zowel sportief als extrasportief. Lommel kleurt jong en internationaal, maar de vraag is: in hoeverre kennen de nieuwe spelers en coach de truken van de 1B-foor? We vroegen het aan Lommel-coach Liam Manning.

Het is alom bekend dat 1B een moeilijke competitie is. Eentje waarin fysiek spel centraal staat. In hoeverre zijn de Lommelse nieuwkomers, veelal jonge kerels, daar klaar voor? “Daar maak ik me eerlijk gezegd niet al te veel zorgen over”, vertelt Liam Manning.

“Met Ipswich speelden we jaren geleden ook met een erg jong elftal in het loodzware Championship. Het wordt zaak om onze jongens te leren hoe ze daarmee moeten omgaan. Trouwens, jonge gasten brengen energie en honger. Dat is wat we nodig hebben. Daarnaast reken ik op jongens als Stijn Wuytens. Hij is een topkerel. Samen met Glenn Neven en Robin Henkens moet hij de ploeg op sleeptouw nemen.”

“Ik heb al heel wat wedstrijden gezien van vorig seizoen, ook van onze tegenstanders. Binnen de club zijn er voldoende personen die kennis hebben over de competitie. Ik zou gek zijn om geen gebruik te maken van hun expertise.”

Uitstel competitie zou niet ongelegen komen

Hoe dan ook, er ligt nog veel werk op de plank. Nog niet alle nieuwe spelers zijn gearriveerd én er zullen er nog volgen. “We zoeken nog naar twee à drie aanwinsten. Maar de balans in de groep blijft essentieel.”

Opmerkelijk: Lommel speelde tot dusver nog geen enkele oefenwedstrijd, terwijl de competitiestart met rasse schreden nadert. “Enkele wedstrijden liggen zo goed als vast. Alleen moeten we alles nu grondig afspreken, zeker gezien de nieuwe voorschriften.”

Ondertussen zijn we nog maar vier weken verwijderd van de competitiestart. Al zouden het coronavirus en diverse juridische disputen voor uitstel kunnen zorgen. “Mijn spelers willen spelen, dat is duidelijk. Maar inderdaad, een uitstel zou ons misschien niet eens zo slecht uitkomen”, aldus een eerlijke Manning.

“Zo kunnen we wat langer met onze kern werken en de automatismen verder ontwikkelen. Maar voor alle duidelijkheid: We focussen op datgene waarop we wél invloed hebben. Wij zijn flexibel en zullen klaar zijn voor de competitiestart”, besluit de strijdvaardige Engelse T1 van Lommel, die verder ook onder meer nog sprak over zijn eerste indrukken van zijn nieuwe club.