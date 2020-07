Degryse overschouwt het circus dat het Belgisch voetbal geworden is: "Onderschat Virton niet. Hun advocaat is de man van het Bosman-arrest"

Niet alleen de hoge coronacijfers, maar ook een resem rechtszaken kunnen ervoor zorgen dat de competitiestart met enkele weken zal worden verschoven. Marc Degryse weet waar het schoentje op vijftien mei wrong. En waar het hopelijk morgen niet al te hard zal knellen.

Op vijftien mei besliste de Algemene Vergadering van de Pro League om voetbalseizoen 2020-2021 met zestien clubs af te werken. Concreet degradeert Waasland-Beveren en wordt de plaats van de Leeuwen ingenomen door OH Leuven of Beerschot.

We gaan eventjes terug naar de avond van veertien mei jongstleden, rond de klok van tienen. Verschillende clubleiders lieten ons via WhatsApp weten dat er een akkoord is over het nieuwe competitieformat.

1A met achttien, beloften in 1B

1A zal 18 ploegen tellen. Inclusief Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot. 1B zal worden opgevuld met amateurclubs die een licentie hebben kunnen bemachtigen en enkele beloftenteams van de G5.

“Zeven van de acht leden van de werkgroep waren akkoord”, herhaalt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Maar één dag later kreeg het voorstel van zestien toch opeens meer dan tachtig procent van de stemmen.”

“Enkele clubs van de K11 hebben op het laatste moment hun kar gekeerd”, zoekt de voormalige Rode Duivel naar een logische verklaring. “Ze beseften plots dat er na twee seizoenen drie clubs moeten degraderen.”

Ook Degryse oppert voor een volledige hervorming. “De conclusie is dat het Belgische voetbal niet meer functioneert in deze structuur. We moeten naar een onafhankelijk orgaan dat zo’n beslissing kan nemen.”

“Het is op z’n minst twijfelachtig dat we op acht augustus voetballen”, besluit Degryse. “De beslissingen van komende vrijdag zullen aanleiding geven voor nieuwe rechtszaken. En dan zitten we nog met Excelsior Virton. Hun advocaat is Jean-Louis Dupont van het Bosman-arrest. Ik zou die man toch niet onderschatten.”