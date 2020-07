Ondanks verbod gouverneur: KV Mechelen traint (contactloos) in Mechelen

Gouverneur Cathy Berx wil geen uitzondering maken voor de Antwerpse profclubs. Dit houdt in dat zij op Antwerps grondgebied niet mogen trainen. Heel wat Antwerpse profclubs trekken tijdelijk weg uit de provincie Antwerpen. Ook Malinwa was dat van plan, maar bedacht zich toch.

Malinwa zou gaan uitwijken naar Kampenhout (Vlaams-Brabant), maar zag in laatste instantie toch af van dat plan. En dus zullen de Mechelaars, ondanks het verbod, toch trainen in het eigen complex.

Dit in afwachting van de beslissing van het expertenpanel Celeval. Zij beraden zich donderdag en zullen beoordelen of een uitzondering voor Antwerpse profclubs al dan niet aan de orde is.

Kanttekening: KV Mechelen zal 'contactloos' trainen. Dat wil zeggen: in groepjes van tien spelers, met respect voor de social distancing. Duels en partijvormen worden voorlopig ook geweerd.