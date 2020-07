Daouda Peeters heeft de smaak te pakken na debuut bij Juventus en mag dromen van meer

Woensdag werd er een stukje Belgische voetbalgeschiedenis geschreven, want Daouda Peeters maakte als eerste Belg ooit zijn debuut voor Juventus. De jonge middenvelder mocht een kwartier voor tijd invallen en dat smaakt duidelijk naar meer.

Dat zegt de 21-jarige Peeters in Het Laatste Nieuws: "Hopelijk krijg ik zaterdag opnieuw een kans tegen AS Roma. Wie weet wel van bij de aftrap." Die ambitie is zeker niet onrealistisch, want Juve-coach Maurizio Sarri wil zijn sterren sparen met het oog op de Champions League.

Peeters was onder de indruk van alle sterren op het veld: "Chiellini en De Ligt hebben me al gefeliciteerd - zij hadden het gelezen. Ik sprak na de match ook met Radja Nainggolan. 'Hey, jij bent een Belg, dat is fijn', zei hij. Cristiano stelde me dan weer gerust op het veld, hij gaf me direct de bal."