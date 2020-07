Vijf spelers geraken besmet met coronavirs bij club Matz Sels

Het ongeluk blijft Strasbourg achtervolgen. Nadat het Rode Duivel en sterkhouder Matz Sels maandenlang zag uitvallen, geraakten nu maar liefst vijf spelers besmet met het coronavirus.

Dat gaf de Franse club zelf aan via sociale media. In totaal geraakten vijf spelers besmet. Om welke spelers het gaat is niet bekend.

Cinq cas positifs au COVID-19 au sein de l'effectif professionnel du Racing.

La journée des supporters et le match amical contre l'AS Nancy Lorraine annulés.

Toutes les informations ici :

➡️ https://t.co/hdNdcipqf3 pic.twitter.com/fYFzHanlBr — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) July 31, 2020

Strasbourg was op stage in Evian. Het was bij terugkomst dat de spelers positief testten op het virus. De spelers zitten nu voor twee weken in quarantaine.

Ook voor de fans betekenen de besmettingen slecht nieuws. Om geen risico te nemen is de geplande fandag geannuleerd.