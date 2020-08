Ex-coach gelooft nog in OHL: "Kunnen op een dag de titel pakken in 1A"

Vincent Euvrard werd begin juni nog ontslagen bij Oud-Heverlee Leuven, maar de trainer koestert geen wrok tegenover zijn ex-club. Integendeel, hij ziet ze een goede toekomst tegemoet gaan.

Zondag om 19u sluiten OHL en Beerschot het langgerekte seizoen 2019-2020 met een overbodige promotiefinale. Beide ploegen zullen volgend seizoen sowieso in 1A spelen en volgens Vincent Euvrard mag OHL best ambitieus zijn.

"Ik heb altijd geloofd - en dat doe ik trouwens nu nog steeds - dat OHL tot de subtop in België kan behoren", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Wat King Power in Leicester gedaan heeeft, kunnen ze in België ook. OHL zit in de top 8 van België qua werkingsmogelijkheden en infrastructuur. Op een dag kunnen ze de titel pakken in 1A, net zoals Leicester in Engeland deed", is Euvrard ambitieus voor zijn ex-club.