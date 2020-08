'Dit is het exacte bedrag dat Beerschot en OH Leuven verliezen aan tv-gelden'

Beerschot won dan wel de promotiefinale, maar ook OH Leuven maakt zich op voor 1A. Beide clubs willen zich nog versterken, maar ze moeten het met minder middelen doen.

We lieten eerder al weten dat de tv-gelden voor Beerschot en OH Leuven de komende twee seizoenen berekend worden alsof de promovendi nog in 1B voetballen.

Dat werd op de Algemene Vergadering van de Pro League beslist. De clubs hadden dan wel protest, maar uiteindelijk stemden ze beiden in als teken van bereidwilligheid voor een competitie met achttien ploegen.

Het valt mee...

Ondertussen weten we ook hoeveel Beerschot en OHL zullen verliezen ten opzichte van hun concurrenten. Gazet van Antwerpen laat weten dat het over een bedrag van één miljoen euro gaat.