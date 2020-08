De cijfertjes onder de loep: Gent heeft record nog niét te pakken, maar deze keer gaat kwaliteit wél boven kwantiteit

KAA Gent haalde tijdens de zomermercato al negen nieuwe gezichten naar de Ghelamco Arena. Ivan De Witte en Michel Louwagie slaagden erin om hun team danig te versterken, maar gaven geen al te gekke bedragen uit.

Enkel de transfer van Nurio Fortuna was er eentje waar KAA Gent diep in de buidel moest tasten. Sporting Charleroi vroeg én kreeg zes miljoen euro voor de flankverdediger.

De uitgegeven 15,7 miljoen euro - de cijfertjes hebben we opgehaald bij Transfermarkt - is echter geen record. In 2017 besteedden de Buffalo’s immers 18,4 miljoen euro in het spelerswarenhuis.

Toen was de transfer van Yaya Kubo voor 3,5 miljoen euro de duurste inkomende transfers. Gent haalde in 2017 maar liefst 17 spelers binnen. De kwaliteit moest dan ook het onderspit delven ten opzichte van de kwaliteit.