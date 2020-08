Westerlo heeft zich gebogen over uitkomst vergadering Pro League en besluit genomen

Westerlo was de grote verliezer van de meest recente Algemene Vergadering van de Pro League. Het was de enige ploeg die dacht aanspraak te maken op een plek in 1A die zijn wens niet in vervulling zag gaan. Inmiddels is er besloten of er nog verdere stappen volgen.

De Pro League besliste op die Algemene Vergadering dat er in het nieuwe seizoen 18 teams in eerste klasse A zouden voetballen. Daar zijn ook Beerschot en OH Leuven bij, allebei winnaars van een periode in 1B. Westerlo speelde de finale in 1B niet, maar verzamelde wel de meeste punten in de reguliere competitie en claimde op basis daarvan een plek in 1A.

Meteen na de Algemene Vergadering wilde Westerlo nog geen grootse verklaringen afleggen. Het zou zich eerst buigen over de zaak en dat heeft het inmiddels gedaan. Volgens Het Laatste Nieuws hebben ze in de Kempen wel degelijk besloten om nog verdere juridische stappen te ondernemen. Bij de Pro League achten ze de kans klein dat een eventuele actie van Westerlo nog roet in het eten kan gooien.

Wim Van Hove vertelde eerder al aan Voetbalkrant dat Westerlo met zijn advocaten alles aan het bekijken was en er alles aan ging doen om zijn rechten te vrijwaren. Dat kunt u HIER nog eens lezen.