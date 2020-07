Wim Van Hove (Westerlo) legt zich niet zomaar neer bij uitkomst Pro League: "We zullen er alles aan doen om onze rechten te vrijwaren"

Alea iacta est! De teerling is geworpen, althans... zo lijkt het. In 1A speelt men komend seizoen met achttien ploegen. Westerlo eindigde als eerste in het algemeen klassement in 1B, maar promoveert niet. Het zijn periodekampioenen Beerschot en OHL die de sprong naar de Jupiler Pro League maken.

Het is dan ook maar of Westerlo, dat eerder al een plek in 1A opeiste, het hierbij zal laten. We vroegen het aan Wim Van Hove, algemeen directeur van de Kemphanen. "We hebben akte genomen van de beslissing van de Pro League", vertelt Van Hove aan Voetbalkrant.com. We hebben als club beslist om hier voorlopig geen commentaar op te geven." Waarna Van Hove toch al een tip van de sluier licht. "Maar momenteel bekijken we met onze advocaten wat er allemaal mogelijk is. Want een ding is zeker: Westerlo zal er alles aan doen om zijn rechten te vrijwaren", aldus Wim Van Hove. Wordt de komende dagen ongetwijfeld vervolgd. Morgen stelt de Pro League alvast de nieuwe kalenders voor. Of het ditmaal de definitieve versie wordt, is dus nog niet zeker.