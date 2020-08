OFFICIEEL: Genk vindt akkoord met Mexicaans international

Racing Genk heeft haar huiswerk af. De Mexicaanse international Gerardo Arteaga is de nieuwste en waarschijnlijk laatste versterking van de Limburgse club.

Mexicaans international, sterk, snel en veel offensieve impulsen, zo omschrijft Racing Genk haar nieuwste aanwinst op de website. Arteaga komt over van Santos Laguna, waarvoor hij 99 wedstrijden speelde. Bij Genk tekent hij een contract voor vijf seizoenen.

"Ik ben de club heel dankbaar voor de waarden die ze mij hebben meegegeven. De filosofie van Santos is ‘winnen door te dienen’. Niet enkel op voetbalvlak, maar ook door wat je daarbuiten doet: mensen helpen die het nodig hebben, mensen met beperkingen. Ik heb me kunnen ontwikkelen als voetballer, maar ook als mens. En dat wil ik ook tonen in Europa. Ik ben niet enkel een goeie voetballer, maar ook een goed persoon."

Arteaga keek ook al even vooruit op zijn tijd bij zijn nieuwe club. "Het is een droom die uitkomt om in Europa te kunnen voetballen, en voor een grote club als Genk. Ik weet dat de club spelers als Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en nog anderen heeft ontwikkeld. Indrukwekkend."

Racing Genk hoopt dat de speler snel naar België kan komen, want bij de vorige aanwinst, Daniel Munoz, was dat nogal een soep.