OFFICIEEL: Manchester City betaalt 130 miljoen euro (!) voor nieuwe defensie, eerste pion is binnen

Manchester City stort een slordige vijftig miljoen euro voor Nathan Aké op de bankrekening van AFC Bournemouth. De 11-voudig Nederlands international tekende een contract voor vijf seizoenen in het Etihad Stadium.

