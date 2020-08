'Niko Kovac overtuigt gewezen pupil Luka Jovic om naar Monaco te trekken'

Een sterk eerste seizoen heeft Luka Jovic er niet opzitten bij Real Madrid. De Servische aanvaller kan wel op krediet rekenen bij Zidane en fans, maar wordt wel nadrukkelijker aan een vertrek gelinkt.

Zo weet France Football dat Niko Kovac graag zijn voormalige pupil weer onder zijn hoede had gehad. Kovac is sinds kort de nieuwe coach bij AS Monaco en werkte eerder al met Jovic samen bij Eintracht Frankfurt.

Bij Real Madrid moest Luka Jovic opboksen tegen Karim Benzema, die een van zijn beste seizoenen ooit beleefde. Jovic moest het telkens doen met korte invalbeurten of overbodige wedstrijden, zoals de laatste wedstrijd van de Champions League-campagne tegen Club Brugge.

Bij Monaco staat dan weer Wissam Ben Yedder op het punt om te vertrekken. De kleine aanvaller liet zowel bij Sevilla als Monaco zien een enorm goede spits te zijn, maar een transfer naar een topclub zat er nog niet in. Nu zou Bayern München de Fransman graag willen aantrekken.

Als vervanger voor Ben Yedder zou Kovac ook aandringen op Haller van West Ham.