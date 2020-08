De bondscoach in zijn nopjes omdat Lukaku zich weer amuseert: "En zijn statistieken gaan nóg beter worden"

Het allereerste seizoen van Romelu Lukaku in de Serie A zit erop en de Rode Duivel kan, om het zacht uit te drukken, tevreden terugblikken op zijn debuutjaar in Italië. Dat stemt bondscoach Roberto Martinez dan weer tevreden.

In de Europa League moet Inter Milaan nog vol aan de bak, maar in Italië zit het seizoen erop. In beker en competitie was Romelu Lukaku goed voor 25 doelpunten. Een straffe binnenkomer van de Rode Duivel in de Laars.

"Romelu was vastberaden toen hij de Premier League verliet. Hij wou nieuwe horizonten verkennen", gaf Roberto Martinez aan bij RTBF. "Er zijn erg weinig aanvallers in de wereld die gelijkaardige statistieken kunnen voorleggen. En ze zullen nóg beter worden", klonk de bondscoach overtuigd.

Martinez is uiteraard tevreden met de carrièrezet van zijn nummer 9. Bij Manchester United liep het spaak. "Het is een ware deugd om te zien dat hij er weer plezier aan beleeft."