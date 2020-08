📷 Hét leukste overzicht om het seizoen mee te beginnen: met deze shirts beginnen de Belgische eersteklassers aan jaargang 2020-2021

Correctie: bijna allemaal stelden ze hun nieuwe shirts voor. Het is nog steeds wachten op het nieuwe design waarin KAA Gent gaat voetballen. Een sneak peak gaven de Buffalo's ondertussen wél al:

Club Brugge

Antwerp FC

RSC Anderlecht

Nouveaux maillots. Home. Away. ๐ŸŸฃโšช Plutôt mauve ou blanc? https://t.co/iPXzLZ2VVD pic.twitter.com/rGSskrLONN

KRC Genk

Nouveaux maillots. Home. Away. ๐ŸŸฃโšช Plutôt mauve ou blanc? https://t.co/iPXzLZ2VVD pic.twitter.com/rGSskrLONN

Getest en goedgekeurd door Carlos: ons nieuwe tweede shirt is een echt lichtgewicht. ๐Ÿ’ช ๐Ÿ‹๐Ÿพ โšช Vanaf nu beschikbaar in onze fanshop. โ˜‘๏ธ https://t.co/bPnLWn8orz #krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/4GNh9WR8gO

Getest en goedgekeurd door Seba: ons nieuwe derde shirt maakt je helemaal wild. ๐ŸŒณ ๐Ÿ˜— Vanaf nu beschikbaar in onze fanshop. โ˜‘๏ธ https://t.co/bPnLWnpZj7 #krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/okobE7Mky5

Standard

Sporting Charleroi

Zulte Waregem

Cercle Brugge

KV Oostende

KV Oostende is verheugd om vandaag zowel zijn nieuwe wedstrijdshirt als zijn nieuwe hoofdsponsor voor te stellen. Pre-order nu al jouw shirt en krijg 10 % korting ! Fashion Junior Sakala is alvast in de wolken ! ๐Ÿ’šโค๐Ÿ’›

๐Ÿ‘‰ https://t.co/LCdW5smwxp pic.twitter.com/jZwqKgzVNF