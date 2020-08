Europa League: Ook FC Basel en Wolverhampton door naar de kwartfinales van de Europa League

FC Basel en Wolverhampton zijn door naar de kwartfinales van de Europa League. FC Basel won in haar terugwedstrijd met 1-0 van Eintracht Frankfurt en ook Wolverhampton kon met 1-0 winnen van Olympiakos.

Voor FC Basel zag het er voor de wedstrijd al goed uit, want in de heenwedstrijd konden ze met 0-3 winnen op het veld van Eintracht Frankfurt. De Duitse club probeerde vanavond wel, maar scoren zat er niet in. De winst ging zelfs nog naar FC Basel, want Fabian Frei legde in het slot de 1-0 eindstand vast.

Ook Wolverhampton is door naar de volgende ronde. In de heenwedstrijd raakte de Engelse club niet voorbij Olympiakos (1-1), maar in de terugwedstrijd was een strafschop van Raúl Jiménez genoeg om de Griekse club opzij te zetten.

Vanaf maandag staan de kwartfinales op het programma. Hieronder vindt u een overzicht van de wedstrijden:

Inter - Bayer Leverkusen

Manchester United - Kopenhagen

Shaktar Donetsk - FC Basel

Wolverhampton - Sevilla