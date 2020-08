Leander Dendoncker favoriet in de Europa League vanavond, wie komt nog meer in actie?

De topcompetities zijn allemaal uitgespeeld de voorbije weken ondanks het coronavirus, nu is het aan de Europa League en de Champions League.

In de Europa League staan op donderdag 6 augustus alvast nog vier duels van de achtste finales op het programma.

Leander Dendoncker kan met Wolverhampton een zaakje doen richting de kwartfinales. Na de 1-1 in de heenmatch tegen Olympiakos zijn ze favoriet om de volgende ronde te halen.

Spanning

Bayer Leverkusen mag na de 1-3 tegen Rangers uit de heenmatch de koffers voor de eindfase in Duitsland al zo goed als maken. En ook Basel staat er na een 3-0 winst tegen Frankfurt heel goed voor.

Sevilla en AS Roma spelen hun achtste finale op neutraal terrein en in een wedstrijd. De winnaar uit dat duel neemt het daarna op tegen Olympiakos of Wolverhampton.

