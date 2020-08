🎥 Laatste kwartfinale CL bekend: Bayern op cruise control voorbij Chelsea, weergaloze Messi komt met dribbel van het jaar: "Hij is een cheat code"

In de Champions League stonden op zaterdagavond twee belangrijke duels in de achtste finales op het programma. Wie ging naar de kwartfinales? We kregen heel wat spektakel én doelpunten.

Barcelona - Napoli

Na de 1-1 uit de heenwedstrijd voor het losbarsten van het coronavirus was het aan Barcelona om het in de terugwedstrijd zonder publiek te proberen afmaken.

Het nam een droomstart: Rakitic bediende al snel Lenglet voor de 1-0, halfweg de eerste helft maakte Lionel Messi er op magistrale wijze 2-0 van tegen Napoli, na een ongeziene en fantastische dribbel.

De VAR had ook zijn werk: Messi zag nog een doelpunt afgekeurd worden vanwege handspel, na een fout van Coulibaly op hem kon Suarez vanop de stip er 3-0 van maken. Na een fout op Mertens maakte Insigne er eveneens vanop de stip 3-1 van.

Napoli moest dus nog twee keer scoren na de pauze om alsnog naar de kwartfinales te mogen gaan. Daar kwamen ze - ondanks een afgekeurd doelpunt - echter nooit zelfs nog maar in de buurt, waardoor het snel einde verhaal was voor Mertens & co.

Bayern München - Chelsea

In de kwartfinale wacht Bayern München op Barcelona. De Duitsers hadden na de 0-3 uit de heenwedstrijd sowieso al de schaapjes zo goed als op het droge.

En in de terugwedstrijd kwam de kwalificatie nooit in het gedrang. Lewandowski en Perisic hadden er snel 2-0 van gemaakt, de treffer van Abrahm was niet meer dan een eerredder. Tolisso en Lewandowski maakten de pil nog wat bitterder voor The Blues.