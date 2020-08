Beerschot haalt spits - met bekende grootvader - voor de toekomst

Beerschot heeft zich versterkt met een aanvaller die vooral toekomstgericht interessant kan zijn. De 18-jarige David Mukuna-Trouet komt over van RFC Walhain.

Mukuna-Trouet speelde tot nu toe dus in amateur. Hij is de kleinzoon van Léon Mokuna, één van de eerste zwarte voetballers in België die voor AA Gent speelde.

De 1m92 grote spits had heel wat andere opties, waaronder KV Mechelen, maar koos dus voor Beerschot. Hij zal voor de beloften uitkomen. Marc Noé speelde een grote rol in zijn transfer.