Thomas Meunier haalt snoeihard uit naar PSG: "Ze behandelden me als iemand met de pest"

Het einde van Thomas Meunier bij PSG was er eentje in mineur. De Rode Duivel had graag nog aangetreden in de Champions League, maar dat werd bemoeilijkt door Leonardo, sportief directeur bij de Franse club.

En dat Thomas Meunier graag nog de Champions League wou betwisten met PSG is zachtjes uitgedrukt. "Ik ben bijna op mijn knieën gaan smeken bij Dortmund opdat ze me zouden laten spelen met PSG in de Champions League", legde de Rode Duivel uit bij RTBF.

Dortmunt ging akkoord en Leonardo was ook eerst voorstander. "Hij zei me dat hij akkoord ging en dat ze naar een oplossing zouden zoeken. Maar dan lees ik in de pers dat ik niet wou verlengen. Het was PSG dat niet met mij wou doorgaan."

Thomas Meunier had dus geen toekomst meer bij Parijs. "Ik ontving een brief van een advocaat van de club waarin stond dat ik niet meer welkom was. Ik kreeg zelfs geen telefoontje, niets. Ik belde zelf dan maar en Leonardo zei dat ik geen contact mocht hebben met andere spelers om 'hen niet op andere gedachten te brengen'. In feite wilden ze niet dat ik de waarheid vertelde."

Uiteindelijk mocht hij toch zijn fysieke testen gaan afleggen bij PSG, zonder contact te zoeken met andere spelers. "Ze behandelden me als iemand met de pest, terwijl ik altijd correct ben geweest met de club. Dortmund ging akkoord, dus moeten ze niet zeggen dat ik geweigerd heb..."