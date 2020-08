'Pirlo maakt entree bij Juventus door grote kuis te houden in spelerskern én moet meteen een héél belangrijke (Portugese) knoop doorhakken'

Andrea Pirlo volgt Maurizio Sarri op als coach van Juventus FC. Het clubicoon van de Italiaanse landskampioen begint met een opkuis van de huidige kern. En hij moet een héél belangrijke knoop doorhakken.

Juventus FC wil met Andrea Pirlo een nieuwe weg inslaan: eentje van verjonging én besparingen. De oudgedienden met zware contracten moeten dan ook zonder pardon hun kastje leegmaken in Turijn.

Sami Khedira, Gonzalo Higuain en Douglas Costa kregen van Andrea Pirlo al te horen dat ze op zoek moeten naar een nieuwe club. Het vertrek van het trio bespaart De Oude Dame al meteen veertig miljoen euro aan loon per jaar.

Maar Pirlo moet nog een Portugese knoop doorhakken. Wil hij verder met Cristiano Ronaldo? De 35-jarige aanvaller past allesbehalve in de verjongingsplannen, maar was de voorbije maanden wel de enige garantie op doelpunten in Turijn.

Op naar Parijs?

Bovendien gaf Ronaldo zelf al aan dat hij een nieuwe uitdaging ziet zitten. PSG wil de Portugese superster alvast verleiden tot een laatste kunstje in de Lichtstad. Maar dan moet Pirlo wel eerst zijn fiat geven.