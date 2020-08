Van 150.000 euro tot 1 miljoen aan gemiste inkomsten door lege stadions

Sint-Truiden was een van de twee ploegen die het voorbije weekend haar thuismatch kon winnen. De eerste driepunter was al meteen een feit voor de Kanaries, die wel heel wat inkomsten misliepen door het lege stadion.

De veiligheidsvoorschriften laten nog geen publiek toe in de stadions en het is nog afwachten vanaf wanneer dat opnieuw zal mogen. Tot dan lopen de eersteklassers veel inkomsten mis bij een thuismatch in een leeg stadion.

Bij STVV is dat volgens Het Belang van Limburg een inkomstenverlies van circa 170.000 euro. Racing Genk speelde nog niet thuis, maar voorzitter Gerets vertelde bij HBvL dat de club in de Belgische competitie tien miljoen euro aan wedstrijdgerelateerde inkomsten had geraamd. Deel dat bedrag door 20 matchen (zoals in een normaal seizoen) en je komt op een half miljoen euro minder inkomsten per thuismatch.

De Limburgse krant deelde ook het inkomstenverlies van Club Brugge (700.000 - 1.000.000), KV Mechelen (150.000) en Standard (300.000-400.000) van het voorbije voetbalweekend mee.