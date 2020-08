Rondje Europa League: Wolves en Dendoncker laten zich in slotfase ringeloren, alle halvefinalisten zijn gekend

Alle halvefinalisten van de Europa League zijn gekend. Vanavond kwalificeerden Shakthar Donetsk en Sevilla FC zich voor de halve finale. Manchester United en Internazionale FC deden gisteren al hetzelfde.

Shakhtar Donetsk 4 - 1 FC Basel

De Oekraïeners hadden vanavond geen enkele moeite met FC Basel. Alan Patrick was met twee doelpunten dé man van de avond. In de halve wachten wachten Internazionale FC en Romelu Lukaku.

Wolverhampten Wanderers 0 - 1 Sevilla FC

Het was wachten tot de absolute slotminuten tot Lucas Ocampos de verlossende treffer tegen de touwen kopte. Wolverhampton - met Leander Dendoncker negentig minuten op het veld - dacht enkel aan verdedigen.

The Wolves hadden in de eerste helft nochtans dé mogelijkheid om te scoren, maar Raul Jimenez miste van op de strafschopstip. In de halve finale neemt Sevilla het op tegen Manchester United.