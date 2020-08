Indrukwekkende transfer van Eupen: Speler met verleden bij FC Barcelona en Braziliaanse nationale ploeg trekt naar de Kehrweg

Eupen heeft deze avond een zeer indrukkende transfer voorgesteld. Ze hebben namelijk niemand minder dan Adriano Correia binnengehaald. De linksback speelde in het verleden onder meer 189 wedstrijden voor FC Barcelona.

Adriano Correia is 35 jaar oud, maar de linksback heeft er al wel een zeer straffe carrière opzitten. Zo speelde Adriano in het verleden onder meer 189 wedstrijden voor FC Barcelona en 218 wedstrijden voor Sevilla. Voor de nationale ploeg van Brazilië kwam hij 18 keer in actie.

Adriano vertrok enkele dagen geleden bij Club Athletico Paranaense en Eupen heeft hem deze avond voorgesteld. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel seizoenen Adriano heeft getekend aan de Kehrweg.