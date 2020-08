Kotysch denkt aan Schuermans en wil als ex-Kanarie Genk verrassen: "Zo vele jaren waren dit derby's voor mij"

Voor één keertje is Sascha Kotysch niet de grote pechvogel. Dat is reeds al te vaak het geval geweest in zijn carrière. Hij weet dus perfect wat Kenneth Schuermans nu moet doorstaan. OHL zal alvast zonder die laatste zijn eerste topmatch van het seizoen aanvatten, eentje waar Kotysch naar uitkijkt.

Ernstige blessures hebben helaas de voetballoopbaan van Sascha Kotysch gekenmerkt. Denk maar aans zijn kuitbeenbreuk in 2009, zijn operatie aan de knie in 2015 en en opnieuw een kuitbeenbreuk in 2017. Bij OHL belandde hij ook al rap in de lappenmand. Na een terugkeer van korte duur viel hij in november tegen Beerschot opnieuw uit en pas eind februari-begin maart was hij weer de oude.

Momenteel vergaat het hem stukken beter, Kotysch maakte zelfs de eerste goal van zijn ploeg bij de terugkeer op het hoogste niveau dankzij een slimme loopbeweging. Zijn ploegmaat Kenneth Schuermans daarentegen kijkt tegen een maandenlange inactiviteit aan. "Ik heb zelf al stevige blessures gehad. Ik weet hoe je u voelt wanneer je beseft dat je maanden buiten strijd gaat zijn", laat het Kotysch niet onberoerd.

Ik wens Schuermans veel succes met zijn revalidatie

Naast de lange fysieke weg die Schuermans zal moeten afleggen, zal ook mentale ondersteuning zijn. "Hij heeft net een heel sterk seizoen gespeeld. Je kijkt er dan naar uit om in 1A te spelen en dan krijg je dit voor. Het is aan het team om hem op te vangen en hem zo snel mogelijk fit te krijgen. In het hoofd moet het goed blijven zitten. Ik wens hem alvast veel succes met zijn revalidatie en hoop dat hij snel weer op het veld staat."

De momenteel fitte spelers zullen ook zonder hem zo goed mogelijke resultaten moeten neerzetten. Daarom is het goed dat de nul al van de tabel is. De eerstvolgende opdracht: een verplaatsing naar Genk komende zaterdag.

"Dat is wel iets speciaal. Zo vele jaren waren dit derby's voor mij", verwijst Kotysch naar zijn acht jaar durende passage bij STVV. "Het zal een moeilijke wedstrijd worden. We zullen het nog meer met zijn allen samen moeten doen, we zullen nog meer als team moeten spelen. Het zou mooi zijn als we daar iets kunnen pakken."