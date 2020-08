Gaat Quincy Promes na één jaar Ajax naar Engelse topclub?

Het was een verrassende transfer vorige zomer, Quincy Promes die van Sevilla naar Ajax ging. Maar na amper één jaar kan de Nederlandse flankspeler al op interesse rekenen van Europese topclubs.

Zo weet The Sun dat Arsenal geïnteresseerd is in Promes. Afgelopen seizoen was Promes nog goed voor 12 goals en 4 assists in de 20 matchen die hij gestart is in de Eredivisie, alvast geen slechte statistieken.

The Gunners zouden een bod van 27,5 miljoen euro in gedachten hebben, ongeveer even veel dan Lille voor Jonathan David heeft neergelegd.

Ondertussen rondt Arsenal de transfer af van Braziliaanse winger Willian. De flankspeler komt transfervrij over van Chelsea. Ondanks de nakende komst van Willian, zou coach Arteta er dus nog een flankspeler bij willen.