Paars-wit hoopt op een doorbraak in het dossier van Sanneh en 'neemt vrede met veel minder dan 8 miljoen euro'

Pieter Gerkens is de meest recente speler die Anderlecht van het lijstje van 'te lozen spelers' kon schrappen. Er blijven er echter nog heel wat over, maar er wordt gesleuteld aan hun dossiers. Aan dat van Bubacarr Sanneh bijvoorbeeld.

Er is interesse in Bubacarr Sanneh, maar niet bij clubs waar de verdediger aan de slag wil. De Gambiaan wil in België en omstreken aan de slag, weet Het Laatste Nieuws. Om familiale redenen.

Geen 8 miljoen euro

Denemarken zou dus te ver zijn, maar dat is net het land waar hij nog gewild is. Anderlecht ging hem daar in 2018 voor acht miljoen euro wegplukken en enkele Deense clubs zouden al gepolst hebben volgens HLN.

Hoe dan ook zal Anderlecht vrede moeten nemen met een transferbedrag dat ver onder de 8 miljoen euro ligt. Een uitleenbeurt, bijvoorbeeld aan een Belgische club, zou RSCA ook nog geld kosten, want niemand wil of kan de volle pot van zijn jaarsalaris (800.000 euro) betalen.