"Enorme transferstunt": Eupen gooit hoge ogen in het buitenland met komst Adriano (ex-Barça)

'Gaat het om dé Adriano van Barcelona!?' Verbijstering alom toen we woensdagavond de transferaankondiging van KAS Eupen lazen. Maar het is echt waar: de linksachter die met Barça tweemaal de Champions League won speelt dit seizoen 'am Kehrweg'.

Ook in het buitenland keek men ietwat raar op toen het transfernieuws daar doorsijpelde. "Belgische laagvlieger zorgt voor enorme transferstunt met vastleggen Adriano", kopte het Nederlandse Voetbal International. Goddelijke Kanarie En van een stunt is toch wel sprake. De Braziliaan droeg zijn steentje bij aan twee eindoverwinningen van Barça in de Champions League en heeft bijna twintig caps voor Brazilië achter zijn naam staan, wetende dat er ook een zekere Marcelo over een Braziliaans paspoort beschikt... De transfer werd ook opgepikt door andere buitenlandse media, zoals Mundo Deportivo. Aan zo veel mediabelangstelling zijn ze niet gewend in de Oostkantons...