Silvio Proto moet onder het mes en is maandenlang out

Silvio Proto zal onder het mes moeten. De 37-jarige doelman heeft last aan de onderarm.

Volgens La Dernière Heure sukkelt Proto al meer dan een jaar met zijn onderarm en is het zelfs begonnen in 2014. Toen was het ook de onderarm die Proto uit de WK-selectie hield.

Nu zal Proto toch onder het mes moeten. De verwachting is dat de ervaren doelman zo'n 3 tot 4 maanden buiten strijd zal zijn.

Proto gaat zijn laatste contractjaar in bij Lazio en werd in verband gebracht met een vertrek. Een transfer valt nu sowieso in het water.