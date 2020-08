OFFICIEEL: Arsenal heeft nieuwe flankaanvaller beet

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft Arsenal de transfer van Willian ook officieel bekendgemaakt. De Braziliaanse flankaanvaller komt over van Chelsea, waar hij sinds 2013 aan het werk was.

Arsenal heeft een nieuwe flankaanvaller beet voor volgend seizoen. De Braziliaan Willian komt namelijk over van Chelsea. Willian raakte er niet uit met Chelsea over een nieuw contract en daarom kon hij andere oorden opzoeken.

Willian kent de Premier League goed, want hij was al sinds 2013 aan de slag bij Chelsea. Daar scoorde hij 63 doelpunten en gaf hij 62 assists in 339 wedstrijden. De Braziliaan heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Arsenal.