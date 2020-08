Uitbollen zal er niet bij zijn voor Vertonghen bij Benfica: "Zo zitten ze daar nu eenmaal in mekaar en de transfer past perfect in dat plaatje"

Jan Vertonghen koos ietwat verrassend voor Benfica om een verlengstuk te breien aan zijn al rijkgevulde carrière. Volgens RSCA-icoon Filip De Wilde, zelf ooit twee seizoenen aan de slag bij concurrent Sporting, een goede keuze van de Rode Duivel.

Benfica is een club met meer dan 100.000 socio's en is razendpopulair over heel de wereld. Benfica is de "grote broer" van Sporting", zegt de voormalige Anderlecht-doelman bij Sporza. "Lissabon leeft voor het voetbal. Het leven is er, net als het klimaat, zeer aangenaam."

Al wordt het natuurlijk niet rustig uitbollen voor de Belgische recordinternational: "De Portugese pers zit er dicht op en schrijft iedere dagen bladzijden vol over Benfica. Geen enkel detail ontsnapt hen. En ze zijn bijzonder kritisch, zeker voor buitenlanders."

Geen vergane gorie

"Vorig seizoen pakte Porto de titel. Neem maar van mij aan dat Benfica er zal op gebrand zijn om die titel terug te pakken. Zo zitten ze daar nu eenmaal in mekaar en de transfer van Jan Vertonghen past perfect in dat plaatje."

"Benfica heeft Jan ongetwijfeld binnengehaald als persoonlijkheid en organisator van de defensie. Een rol die hem gezien zijn ervaring bij Ajax en Tottenham perfect moet liggen. Een linksvoetige centrale verdediger is ook niet zo makkelijk te vinden."