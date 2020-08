Gareth Bale wil Real Madrid niet verlaten, tenzij deze ene club komt aankloppen

Gareth Bale zou zijn contract willen uitdoen bij Real Madrid. Vorige zomer deed de Spaanse club nog moeilijk over een transfer naar China en dat is niet goed gevallen bij de Welshman.

Bale wil zijn contract uitdoen, ook al weet hij dat hij geen speelminuten zal maken. Tot grote frustratie van Real Madrid zelf.

Maar volgens talkSPORT is er toch één club die Gareth Bale kan wegplukken bij Real Madrid en diens vertrekwens kan aanwakkeren.

Het hoeft niet te verbazen dat het om Tottenham gaat, de ex-club van Bale. Bale wordt al langer gelinkt aan een terugkeer naar Engeland, maar Real Madrid kreeg de aanvaller steeds niet verkocht.

De vraag is echter of Tottenham het salaris van Bale kan betalen. Bale zou wel willen inleveren, maar in tijden van corona zou de Welshman misschien wel meer moeten inbinden dan aanvankelijk gehoopt.