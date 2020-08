Lyon verrast en zorgt voor vierde bizarre resultaat in Champions League

We kregen deze week al waar voor ons geld in de Champions League en dat was vanavond niet anders. Het verrassende Lyon schakelde Manchester City uit.

Manchester City was gewaarschuwd. Lyon had Juventus uitgeschakeld en liet zien dat het een moeilijk te manoevreren blok was. City moest het spel maken en creeerde weinig kansen. Het was ook Lyon dat op voorsrpong kwam. Toko-Ekambi werd nog tegengehouden, maar een goed gevolgde Cornet duwde de bal langs Ederson. Lyon trok achteruit, maar Manchester City deed weinig met het balbezit. In de tweede helft kwam City dan wel meer opzetten en het was Kevin De Bruyne die City weer lansgzij schoot. Denayer liet zich wel te makkelijk uitkappen door Sterling. City drukte door en Jesus kreeg een goede kans op de 2-1, maar kraakte zijn schot. Lyon kwam er maar weinig uit, maar toen Dembele wel eens doorbrak bracht hij Lyon wel weer op voorprong. City claimde wel een haakfout op Laporte, maar tevergeefs. Sterling kreeg dan nog dé kans op de gelijkmaker, maar voor een leeg doel schoot hij hoog over. Toen bij de eerste kans aan de overkant Dembele profiteerde van slecht keeperswerk van Ederson, was de wedstrijd gespeeld. Geen Manchester City tegen Bayern München, maar Lyon. Dat dus voor een vierde verassend resultaat zorgt.