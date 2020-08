'Duitse club springt in de bres voor Timothy Castagne'

Timothy Castagne en Atalanta liggen uit de Champions League, maar de goede prestaties van de Italiaanse club hebben veel spelers geen windeieren gelegd.

Zo kan Timothy Castagne op heel wat interesse rekenen. Leicester en Tottenham toonden al interesse, maar ook PSG polste al eens naar de verdediger.

Nu is er ook nog Duitse interesse bijgekomen voor Castagne. Volgens het Italiaanse tuttomercatoweb kan Castagne volgend seizoen ploegmaat worden van Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata bij Hertha Berlijn.

Castagne zou voor zo'n 20 miljoen op te pikken zijn, maar een verlengd verblijf bij Atalanta is niet uitgesloten. De Italiaanse club is tevreden over de Belg en onderhandelt over een nieuw contract.