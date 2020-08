Simon Moses neemt een voorbeeld aan Cristiano Ronaldo: "Hard werken om beter te worden"

Simon Moses is bij Nantes uitgegroeid tot revelatie uit de Ligue 1. De voormalige aanvaller van AA Gent werd er verkozen tot speler van het jaar en zag zijn uitleenbeurt omgezet worden in een definitieve deal.

In een interview met Tribal Football geeft Moses aan een voorkeur te hebben voor Cristiano Ronaldo. Terwijl Messi het genie is, maakt Ronaldo dat goed met zijn werkethiek.

"Ik neem Cristiano Ronaldo aan als voorbeeld. Hij werkt zo ontzettend hard om elke dag beter te worden, dat moet ik ook doen."

Moses is tegenwoordig actief bij Nantes in de Ligue 1. "Het is een fysieke competitie, terwijl het in Spanje eerder technisch was. Maar het zijn beide mooie competities. Al kwam ik hier wel mijn sterkste tegenstander ooit tegen in de vorm van Thiago Silva."