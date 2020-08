OFFICIEEL: Manchester City neemt na 10(!) jaar afscheid van één van zijn iconen

Naar alle verwachting gaat Manchester City nog stevig uithalen op de transfermarkt om het gat met Liverpool te dichten. Dat betekent ook dat er afscheid genomen moet worden van enkele spelers.

Het vertrek van David Silva is al een tijdje aangekondigd, maar nu maken The Citizens het ook wereldkundig met een afscheidsboodschap op hun sociale media. Silva speelde maar liefst tien seizoenen in het hemelsblauw van City.

Daarin veroverde de Spanjaard vier keer de landstitel. Er zal zelfs een standbeeld worden opgetrokken aan Etihad Stadium ter ere van hem. Silva's toekomst lijkt in Italië te gaan liggen, waar Lazio nadrukkelijk aan zijn mouw trekt.