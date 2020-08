Anderlecht-target wil transfer forceren: "Anderlecht is de ideale stap voor mijn carrière"

Anderlecht maakt werk van een nieuwe spits en het zou graag Tolu Arokodare losweken bij het Letse Valmeira.

Maar Valmeira gaat voorlopig niet akkoord met een transfer, tot groot ongenoegen van de Arokodare zelf. De 19-jarige spits heeft dan ook zijn ontevredenheid geuit in de pers.

"Anderlecht is de ideale stap voor mijn carrière. Het is een grote club in een goede competitie. In België kan ik me beter ontwikkelen. Het zou de juiste stap zijn", aldus Arokodare.

Anderlecht zou tussen een en anderhalf miljoen euro op tafel willen leggen voor Arokodare. De Nigeriaan snapt dan ook niet dat zijn club moeilijk doet.

"Moest dat bedrag kloppen, dan praten we over een recordtransfer in het Letse voetbal. Ik hoop dat er alsnog een akkoord gevonden kan worden."