'Arsenal, Manchester United en Bayern München vechten voor handtekening van verdedigende sensatie'

Dayot Upamecano maakte afgelopen donderdag indruk in de Champions League-wedstrijd tussen RB Leipzig en Atlético Madrid. De prestatie van de 21-jarige Fransman zorgde voor het duwtje in de rug bij enkele topclubs.

Dayot Upamecano stak Diego Costa in zijn achterzak alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Zelfs op het fysieke aspect moest de spits - en dat gebeurt quasi nooit - zijn meerdere erkennen in de verdediger.

De Fransman stond al langer op de lijstjes van de scouts, maar L’Equipe weet dat enkele topclubs nu ook tot actie overgaan. Zo hebben Arsenal FC, Manchester United en Bayern München de voorbije dagen al contact opgenomen met zijn zaakwaarnemer.