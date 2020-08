Bij Barcelona is al één speler zeker van zijn vertrek, PSG meldt zich in Spanje

Bij Barcelona zou er heel wat moeten veranderen, alleen gooit de coronacrisis roet in het eten.

Veel spelers zijn aan vervanging toe. Dat bleek nog maar eens in de blamage tegen Bayern München. De laatste dagen worden dan ook verschillende oudgedienden aan een vertrek gelinkt.

Wie al langer aan een vertrek gelinkt wordt, maar nu ook definitief zal vertrekken is Arturo Vidal. De Chileense middenvelder was niet altijd zeker van een basisplaats en is een van de spelers die aan vervanging toe is.

De 33-jarige Vidal kan nog wel op genoeg interesse rekenen. Zowel Inter Milaan als Juventus polsten al eens achter zijn diensten en nu zou ook PSG zich mengen in de strijd om Vidal.

Barcelona is meer dan bereid spelers als Vidal te verkopen, maar gezien de coronacrisis zal het voor Barcelona niet gemakkelijk zijn stevige versterkingen te halen. Zo moest de club ook al met de spelers een salarisvermindering overeenkomen, om zo de grote verliezen te beperken door de coronasituatie.