Mbappé loodst PSG naar finale, maar blessure betekende bijna einde seizoen: "Heb gehuild"

Hij kwam gisteren niet tot scoren, maar Kylian Mbappé heeft meer dan zijn aandeel in de finaleplaats van PSG in de Champions League dit seizoen. Maar enkele weken geleden leek het erop dat het seizoen van de jonge Franse aanvaller over en out was.

24 juli, bekerfinale in het Stade de France tussen PSG en Saint-Etienne. In de 33e minuut tacklet Loïc Perrin Mbappé onderuit. Mbappé moet het veld verlaten en vreest dat hij de final 8 van de Champions League niet zal halen:"Ik heb een krak gehoord", klinkt het. Tegen Atalanta begon Mbappé nog op de bank. Maar hij moest toch opdraven aangezien PSG achter stond tegen de Italiaanse ploeg. Meteen veranderde het momentum en kreeg PSG meer kansen. Dinsdag tegen Leipzig kwam Mbappé niet tot scoren, maar in deze CL-campagne heeft hij al 11x gescoord. "Hele nacht gehuild" "Ik dacht dat het over en uit was", zei Mbappé. "Ik heb de hele nacht gehuild maar de volgende dag zei ik tegen mezelf dat ik er alles aan zou doen om klaar te zijn. Het ligt nog niet achter me, ik moet spelen met een dikke brace. Maar ik heb geen pijn meer en ben klaar om alles te geven om het team te helpen", besluit hij.