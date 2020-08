Makelaar Overmeire over situatie middenvelder: "Ik denk dat er snel clubs komen die beseffen dat ze hem goed kunnen gebruiken"

Er is nog steeds geen duidelijkheid over waar Killian Overmeire dit seizoen gaat spelen. De ex-middenvelder van het teloorgegane Sporting Lokeren wacht op een aanbieding waar hij zich in kan vinden. Dat zegt ook zijn zaakwaarnemer, Mark Volders.

Overmeire werd al aan tal van clubs gelinkt, waaronder Waasland-Beveren, Deinze, Cercle Brugge... Maar voorlopig is er nog niets uit de bus gevallen. Dat hij gelinkt werd aan Waasland-Beveren werd op wat kritiek onthaald. "Maar wie mag daar nu kritiek op geven?", vraagt Volders zich af. "Killian heeft er niet voor gekozen om weg te gaan bij Lokeren. Nee, ze hebben hem zijn laatste twee jaar bij de club van zijn hart afgenomen."

"De beslissing is niet aan mij of eender wie anders, enkel hij heeft die keuze te maken. Hij is altijd een heel respectvolle speler gebleken, zeker tegenover Lokeren. Maar als hij nu nog wil spelen, zal het bij een club moeten zijn waarin hij gelooft. Niemand kan hem iets verwijten."

Cercle Brugge zou ook een optie zijn, maar Volders wil niet ingaan op alle geruchten. "Enkele clubs hebben de voobije weken en maanden concrete voorstellen gedaan maar het heeft geen zin om namen te noemen."

"Killian heeft het een tijdje geleden even moeilijk gehad. Toen heb ik hem gezegd: 'ga ergens wat in ploeg meetrainen'. Hij heeft dat gedaan en zijn hoofd is helemaal vrij nu. De mensen van Club Brugge hebben hem trouwens goed opgevangen. We zullen zien wat er de komende dagen/weken nog gebeurt. Ik denk dat er snel clubs komen die beseffen dat ze hem goed kunnen gebruiken."