Barcelona heeft een opvolger van Abidal als technisch directeur

Daags nadat Eric Abidal moest opstappen als technisch directeur bij Barcelona, heeft de Catalaanse club zijn opvolger al bekendgemaakt.

Abidal was 2,5 jaar technisch directeur bij Barcelona en hij wordt opgevolgd door Ramon Planes. Planes werkt al sinds 1999 als technisch directeur in het voetbal dus heeft al wel wat ervaring. Hij was onder meer in dienst bij Racing Santander, Deportivo Alaves, Espanyol, Elche en Getafe.

De komende jaren zal Planes nauw moeten samenwerken met nieuwe trainer Ronald Koeman. De Nederlander wordt woensdag voorgesteld als nieuwe trainer bij Barça.

De Catalaanse grootmacht wil duidelijk aan een nieuw hoofdstuk beginnen na de 2-8 blamage tegen Bayern München in de Champions League.