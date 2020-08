De contractdetails zijn uitgelekt! 'Dit zijn de redenen waarom Vertonghen Benfica koos boven Napoli, Inter en Sevilla'

Jan Vertonghen gaat de komende seizoenen voor SL Benfica voetballen. Het was al langer duidelijk dat de Rode Duivel voor een combinatie van sportieve ambitie en een nieuwe cultuur zou kiezen. Maar Benfica had nog een extra troef in handen.

Die sportieve ambitie, de zuiderse cultuur, een nieuwe taal,... had Jan Vertonghen namelijk ook kunnen afvinken bij de contractvoorstellen van Internazionale FC, SSC Napoli, AS Roma, Real Betis en Valencia CF. Maar toch slaagde SL Benfica erin om Super Jan voor de neus van enkele absolute topclubs weg te plukken. Vertonghen koos naast de uitdaging immers ook - en dat is volledig terecht in de herfst van zijn carrière - voor het financiële aspect. Volgens de Portugese kranten gaat de Rode Duivel 2,5 miljoen euro per seizoen verdienen. Maar dat is niet alles. Vertonghen zag na het plaatsen van zijn krabbel ook een tekenpremie van maar liefst vijf miljoen euro op de bankrekening verschijnen. Contract, loon én tekenpremie Al had Benfica ook op contractueel gebied een extra mooi voorstel. In Spanje en Italië kreeg Vertonghen een contract voor twee seizoenen voorgeschoteld. De Portugese grootmacht deed er een seizoen bij. Onze landgenoot zal 36 lentes tellen als zijn contract er afloopt.