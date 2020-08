Gewezen smaakmaker Zulte Waregem maakt transfer naar Turkse topclub

Tijdens het seizoen 2015-2016 maakte hij nog het mooie weer bij Zulte Waregem, nu verdient hij een toptransfer naar het Turkse Fenerbahce.

Mame Thiam speelde 29 wedstrijden voor Zulte Waregem en scoorde negen keer. Dat seizoen werd de Senegalees gehuurd van Juventus, waar hij uiteindelijk nooit zou doorbreken.

Via omwegen in Iran en Verenigde Arabische Emiraten kwam Thiam in 2019 in Turkije terecht, bij Kasimpasa. Daar maakte hij indruk en nu heeft hij zijn toptransfer beet. Thiam maakt transfervrij de overstap.

De 27-jarige aanvaller wist vorig seizoen 12 keer te scoren voor Kasimpasa.