Is de deur nu helemaal dicht voor toptransfer bij Ajax? Zelfs ten Hag komt met slecht nieuws

De harten van de Ajax-fans klopten afgelopen week een beetje sneller toen het gerucht de wereld rond ging dat Luis Suárez Barcelona zou verlaten en zou terugkeren naar Amsterdam. Maar de kans dat dat gebeurt, lijkt nu wel heel klein te zijn.

Ten Hag ontkent evenwel niet dat er niet gesproken is over het binnenhalen van de Uruguayaanse spits. "Je zoekt altijd middelen om je elftal te versterken. Ik heb het er met Marc Overmars over gehad, maar op dit moment is een transfer van Suarez geen thema", klinkt het bij het Nederlandse AD. "Hem binnenhalen zou alleszins een enorme impuls geven."

"Maar...", zegt de Ajax-trainer nog. "Als hij zelf wil komen, is hij altijd welkom", klinkt het al lachend.

Eerder liet de entourage van Suarez in een Uruguayaanse krant al weten dat Suarez wil blijven bij de Catalaanse grootmacht en alleszins niet aan een transfer denkt.