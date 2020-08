En daar is Lukaku! Big Rom evenaart Ronaldo

De Europa League-finale is nog maar 10 minuten onderweg, maar meer had Lukaku niet nodig om te scoren. Met dat doelpunt evenaart hij Ronaldo én zet hij een ander record nog wat scherper.

Want het is al de 11e Europa League-wedstrijd op rij dat Lukaku scoort, een reeks die teruggaat tot zijn periode bij Everton. Inter begon zijn Europese campagne in de Champions League waardoor Lukaku met Inter nog niet zoveel partijen heeft gespeeld in de Europa League.

Het is al zijn 34e doelpunt in zijn debuutjaar bij Inter en daarmee evenaart Big Rom Ronaldo Fenomeno. De Braziliaanse topspits scoorde in 1999 ook 34 doelpunten in zijn debuutjaar.

Lukaku zette een strafschop om in de finale tegen Sevilla nadat hij de fout eerst zelf had uitgelokt. Hij zette zich knap door tegen Diego Carlos, die hem dan foutief neerhaalde door op de enkels van Lukaku te gaan staan.

Ondertussen heeft Luuk De Jong de 1-1 gescoord, de twee ploegen zorgen dus voor een spannende finale!