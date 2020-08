OFFICIEEL: Belgische doelman zet Nederlands avontuur verder bij Willem II

Jorn Brondeel verlaat FC Twente. De ex-doelman van onder meer Lierse en Antwerp ondertekende een contract van drie seizoenen bij Willem II, de revelatie van de Eredivisie vorig seizoen.

Bij Twente moest Brondeel zich tevreden stellen met een rol als invallersdoelman. Hij speelde vorig seizoen amper een competitieduel voor de Tukkers. Na drie seizoenen Enschede vertrekt Brondeel nu naar Willem II. Hij ondertekende in Tilburg een contract voor drie seizoenen.

Op de webstek van Willem II reageerde Brondeel al kort op zijn transfer. "Willem II is in mijn ogen een stabiele club die de laatste jaren steeds beter is gaan presteren. Ik heb er zin in om te gaan werken bij een nieuwe club in een nieuwe omgeving. Keeperstrainer Harald Wapenaar ken ik goed van Lierse en ik ben ervan overtuigd dat hij samen met de rest van het team en staf het beste in mij naar boven haalt."

Bij Willem II vervangt Brondeel Timo Wellenreuther, die naar Anderlecht verkaste.