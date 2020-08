Koele Oostenrijker Holzhauser is hot: "Ook in Oostenrijk plakte men vaak een mannetje op mij, aan mij om het slimmer aan te pakken"

Met een knappe zes op zes op zak trekt Beerschot zondag naar Jan Breydel, waar het Club Brugge zal bekampen. Met twee doelpunten en evenveel assists is Raphael Holzhauser de man van de competitiestart bij de Mannekes. Maar wat kan hij zondag tegen een topclub als Club Brugge?

Vooral vorig weekend gooide de 27-jarige middenvelder hoge ogen met twee schitterende doelpunten en enkele afgemeten passes. De Oostenrijker blijft nuchter bij alle aandacht die hij de voorbije weken kreeg. "Als je zo goed start is het normaal dat mensen erover spreken", vertelt Holzhauser in GvA. "Ik hou de voetjes op de grond. We zijn nog maar twee speeldagen ver en de komende weken krijgen we enkele stevige tegenstanders voorgeschoteld."

Holzhauser laat het ook niet na om zijn ploegmaats in de bloemetjes te zetten. "Op het veld moet ik ook bij balverlies mijn defensieve taken vervullen, maar in balbezit krijg ik vaak iets meer vrijheid. Dat heb ik ook te danken aan onze twee verdedigende middenvelders (Sanusi en Pietermaat, nvdr.). Zij zijn ijzersterk in de balrecuperatie. Het is dankzij hen dat de balans in het team zo goed zit.

Zondag wacht met Club Brugge een erg zware dobber. Het zou niet verbazen mocht Clement Balanta opofferen om Holzhauser negentig minuten lang te schaduwen. "In Oostenrijk plakten de tegenstanders ook vaak iemand op mij. Aan mij om het slimmer aan te pakken en ruimte te zoeken op een andere manier. Zoniet zulen andere jongens meer vrijheid krijgen en kunnen we er als team alsnog van profiteren", besluit de koele Oostenrijker.