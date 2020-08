Bart Verhaeghe razend ambitieus: "Verwachting is dat we in de loop van 2022-2023 in ons nieuw stadion zullen spelen"

Club Brugge stelde gisteren haar plannen voor een nagelnieuw stadion voor aan de buurtbewoners. Voorzitter Bart Verhaeghe is in de wolken met dit nieuwe project en hoopt in de loop van het seizoen 2022-2023 al te kunnen spelen in de nieuwe voetbaltempel.

Een moderne voetbaltempel die plaats biedt aan 40 000 toeschouwers. Bart Verhaeghe oogde vrijdag dan ook erg fier bij de presentatie van het project. Voor de camera's van VTM gaf hij tekst en uitleg.

"Iedereen wint hier. Dit is een nieuw stadion en een nieuw park voor Brugge, waarbij het stadion eigenlijk opgaat in de omgeving. En op wedstrijddagen zal het voor de voetballers de mooiste beleving zijn om daarin te spelen."

Club Brugge toonde vrijdag het ontwerp aan de buurtbewoners. "Het is erg belangrijk dat we voor de tweede keer naar de buurtbewoners luisteren. We hebben de eerste keer goed geluisterd naar hun opmerkingen en dat hebben we meegenomen naar dit ontwerp. Dat gaan we de komende maand terug doen. We hopen dit najaar nog de omgevingsvergunning in te dienen", aldus een ambiteuze Verhaeghe.

En vanaf dan zou alles erg vlot kunnen gaan, vermoedt Verhaeghe. "We verwachten dat we in de loop van het seizoen 2022-2023 voor het eerst in ons nieuw stadion zullen kunnen voetballen", besluit Verhaeghe.